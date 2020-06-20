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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة العربية تباغت رئيس الوزراء معين عبد الملك وتسأله عن سر تواجده في الرياض وليس في عدن كما هو مفترض..شاهد كيف ارتبك في الرد على السؤال

2020/06/20 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية تباغت رئيس الوزراء معين عبد الملك وتسأله عن سر تواجده في الرياض وليس في عدن كما هو مفترض..شاهد كيف ارتبك في الرد على السؤال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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