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صنعاء - ياسمين الخيامي - الإمارات تهين كرامة الرئيس هادي بداخل مقر إقامته بالرياض..وياسر اليماني يوجه صفعة مدوية لولي عهد ابو ظبي ويصفه بهذا الوصف المهين

2020/06/20 الساعة 05:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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