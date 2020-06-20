شكرا لمتابعة خبر عن عقب عودة قائد قوات العمالقة من الامارات .. ترقب استئناف معركة تحرير الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعادت عودة القائد العام السابق لألوية العمالقة العميد ابو زرعة المحرمي الى قيادة القوات في الحديدة الى الواجهة عملية تحرير المدينة من سيطرة جماعة الحوثي.

وكان المحرمي الذي اشرف على تاسيس الوية العمالقة وتحرير معظم الساحل الغربي لليمن، غادر الى الامارات عقب اعلان الهدنة الأممية نهاية العام 2018 وتوقف معركة تحرير المدينة.

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وباشر المحرمي يوم امس لقاء عدد من قادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي ومدراء الدوائر لمناقشة الأوضاع في الجبهة والاطلاع على حال الوحدات العسكرية والمقاتلين، وسط ترحيب واسع بعودته.

وفي اللقاء اطلع القائد على الجاهزية القتالية للقوات وعلى احوال المقاتلين حيث ابلغه القادة بان القوات في جاهزية قتالية عالية وبمعنويات عالية وفي اتم الاستعداد لتنفيذ أوامره لإطلاق اي عملية عسكرية .

وقال موقع قوات العمالقة ان: عودة القائد العام لألوية العمالقة ومؤسسها ابو زرعة المحرمي بشارة نصر رفعت من معنويات المقاتلين وعمتهم الفرحة كونه قائدهم في جميع الانتصارات التي حققتها القوات في الساحل الغربي .