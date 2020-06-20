شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : المعارك تشتعل في مديرية ردمان وخسائر فادحة للحوثيون (صور وفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان المعارك عادت زخمها في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء بين قبائل النكف القبلي والحوثيين .

وقالت المصادر ان المعارك على اشدها في الاثناء في الهيجة جهة الربعة والحماطة غرب مديرية ردمان.

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واشارت المصادر ان قبائل النكف تصدت عصر اليوم الجمعة لهجوم حوثي عنيف في عدة مواقع وتمكنت القبائل من قتل أكثر من 30 عنصر من جماعة الحوثي وأسرت آخرين كما غنمت قبائل النكف مدرعتين ودبابة ورشاش 14.5 وأسلحة أخرى متنوعة.

واوضحت المصادر ان المعارك لا زالت بين كر وفر بين قبائل النكف في ردمان والحوثيين والساعات القادمة ستكون حاسمة ضد المعتدين.