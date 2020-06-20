شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة MBC لم تتمالك نفسها من الفرحة وخلعت ملابسها امام المتابعين .. شاهد الفضيحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبّرت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد عن سعادتها بقرب عودتها لتقديم برنامجها Scoopwithraya عبر البث المباشر على قناة mbc إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا . وشاركت ريا ابي راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها تظهر فيه سعادتها لعودة برنامجها، وإنتهاء فترة مكوثها فى المنزل. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد • مذيعة قناة MBC لم تتمالك نفسها من الفرحة وخلعت ملابسها امام المتابعين .. شاهد الفضيحة • تسريبات لقطات فاضحة للفنان رامز جلال مع ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..والمفاجأة ردة فعل ابو هشيمة .. شاهد الفيديو • أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • امير سعودي جديد في سن العشرينات يظهر لأول مرة وينافس محمد بن سلمان على عرش الملك ..شاهد Advertisements • تسريب صور فاضحة للأميرة رانيا زوجة ملك الأردن.. اردت ملابس عارية وجلست بين احضان هذا الشخص.. شاهد • هل تذكرون الفنانة نسرين طافش .. شاهدو ظهورها الفاضح ..ارتدت ملابس عارية وكشفت ما بين فخذيها .."صور" • مصري يصور زوجته لايف وهي تمارس الجنس مع صديقه ..."شاهد" • شقيقة الفنانة هيفاء وهبى تستحم عارية تمامًا ، وتعلق :"ما شاء الله على مؤخرتي" .. شاهد • عاجـــل : قناة العربية تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر الطارئ عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان • قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها تظهر فيه سعادتها لعودة برنامجها Scoopwithraya مرة أخرى للبث المباشر بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا

وإنتهاء فترة مكوثها فى المنزل pic.twitter.com/EncrMPWS5c — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 29, 2020 وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو الذي نشرته ريا أبي راشد . وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في أولى حلقات البرنامج.

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