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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول " بيان " صادر عن أسرة الشيخ " ياسر العواضي " ( تفاصيل)

علقت أسرة القيادي المؤتمري البارز ياسر العواضي على واقعة اقتحام منزله في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين.

وقال فضل العواضي ابن عم القيادي المؤتمري وعضو مؤتمر الحوار الوطني في تغريدة رصدها "يمن برس"، الجمعة، "مليشيا الحوثي تقتحم منزل ابن العم ياسر العواضي وتطلق الأعيرة النارية في السماء كانتصار حققوه".

وأضاف: "إقتحامكم للمنازل لن يهزنا بشيء فقد أعلنت ردمان الحرب وستبقى نارا تلتهمكم أين ماكنتم". مختتما بالقول "الحرب كر وفر" .

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واقتحم مسلحون حوثيون مساء الخميس، منزل القيادي المؤتمري البارز ياسر العواض بعد حملة عسكرية شنوها على مسقط رأسه في مديرية ردمان آل عواض بمحافظة البيضاء فيما لايزال مصير الأخير مجهولا حتى اللحظة.