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يزيد بن سلمان - شبوة - رامي العواضي يقع في اسر الحوثي مع شقيقه الاصغر

اعلنت مليشيات الحوثي أسر نجل القيادي المؤتمري البارز ياسر العواضي الأكبر رامي بعد اقتحام منزل العواضي في منطقة القشلة بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن الحوثيين أسروا رامي ياسر العواضي وأحد أشقائه دون توضيح مزيد من التفاصيل.

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