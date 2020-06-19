شكرا لبحثكم عن خبر في التواهي وبالصور.. القلوعة: مجاري رئيسية طافحة منذ شهرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يعاني ابناء حي الزيتون والكمب بالقلوعة منذ شهرين من طفح مجاري رئيسية تسببت بأضرار صحية وبيئية بالغة لهم حيث ساهمت كارثتي الأمطار الاخيرتين بتفاقمها، وقد شكى المواطنين الإهمال والتسيب المتعمد من قبل السلطات المحلية في مديرية التواهي كما ان كل الجهات الخيرية والمنظمات التي ساهمت بدعم مشاريع تنظيف بقايا الامطار ومعالجة اضراره لم تلتفت لهذه المجاري .

بعد ان بحت الاصوات قاموا مؤخرا وبدعم منظمة لم نستطع الحصول على اسمها بجلب مكينة شفط لم تعمل سوى ساعتين وتركوها مكانها منذ 5 ايام، لا ننكر جهود حثيثة قام بها الاستاذ عبده فارع النمر والاستاذ عبدالسلام القاضي لمعالجة الوضع لكن بدون دعم من السلطة لم ولن يكتب لجهودهم النجاح.

نسخة بدون تحية للخمسين مليون ريال التي ادعت صرفها ادارة مديرية التواهي لمعالجة اضرار الامطار بنطاقها الجغرافي ونحن نعلم ان اغلب الحملات بالقلوعة كانت بدعم جهات خارجية كالعمالقة والتجار واهل الخير.

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