أحد أبرز خبراء الأوبئة.. من هو الطبيب اليمني الذي توفي أمس ونعته الصحة العالمية (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - نعت منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور ياسين عبدالوارث العبسي، الأربعاء، الذي توفي إثر إصابته بمرض كوفيد-19.

وقالت المنظمة في منشور على صحفته بالفيسبوك، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الدكتور ياسين عبدالوارث اليوم بعد إصابته بمرض #كوفيد_19 أثناء عمله في الميدان".

وأضافت المنظمة، أن الدكتور ياسين التحق بفريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات، وعمل كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19، وفقا لما نقله "المصدر أونلاين" من صفحة المنظمة.

ويعد الدكتور العبسي، أحد أقدم وأبرز وأكفأ خبراء الأوبئة في اليمن، وفق بيانات النعي وبرقيات التعازي التي نشرها أطباء على حساباتهم بالتواصل الاجتماعي.

وكان العشرات من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، توفوا خلال الايام الماضية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا اثناء أداء مهامهم في علاج الناس في ظل نقص كبير في معدات الحماية الشخصية في عدن، وتستر المليشيات الحوثيين على انتشار الوباء في صنعاء.

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