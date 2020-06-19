السعيدي يطلع على مشروع إنشاء المستشفى الميداني لمجابهة كورونا بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،اليوم، على الإعداد والتهيئة لمشروع المستشفى الميداني الخاص لمجابهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩ ) بمديرية تريم بتمويل الهلال الاحمر الكويتي و تنفيذ مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.



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وتعرف الوكيل السعيدي من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة المهندس طارق لكمان ،الى شرح عن المشروع الذي يتمثل في إنشاء مستشفى ميداني يهتم بالمصابين بالحميات و حالات الاشتباه بوباء كورونا بشكل مؤقت..لافتاً الى ان المستشفى الميداني يحوي ٦٠ سرير ويحتوى على اقسام للطوارئ والرقود والعزل والعناية المركزة بالإضافة الى المختبر والصيدلية الخاصة بالمستشفى..موضحا ان المشروع يأتي للايفاء بالاحتياجات الإنسانية والصحية للمجتمع ، و تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة والإسهام في التقليل من الحالات المصابة.

و اشاد السعيدي بالمشروع كونه سيعمل كوحدة متكاملة مترابطة مع بقية المستشفيات في ظل الوضع الصعب التي تعيشه البلاد..مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم الدعم والمساندة لتنفيذ المشروع.

وعبر عن شكره الكبير لدولة وحكومة وشعب الكويت الشقيق وللهلال الاحمر الكويتي على هذا المشروع والذي يعبر عن صدق الاخوة والعلاقة المتميزة بين الكويت واليمن والتي لم تكن وليدة اللحظة بل منذ سبعينيات القرن التاسع عشر.