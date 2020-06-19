أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية من يومنا هذا الجمعة، 19/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ القوات الشرعية تكبّد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم https://www.elyamnelaraby.com/486528 ـ سقطرى تطرد الإخوان.. هشتاج يكتسح تويتر بعد تطهير الأرخبيل من الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/486519 ـ ناشط سياسي يطالب القوات الجنوبية بملاحقة عناصر قطر وتركيا بسقطرى وتجريدهم من الأسلحة https://www.elyamnelaraby.com/486517 ـ دعوات شعبية لطرد الإصلاح من الشرعية بعد مطالبته بتدخل تركي https://www.elyamnelaraby.com/486516 ـ التحالف يشن 21 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486514 ـ قوات المجلس الانتقالي تبسط سيطرتها على عاصمة سقطرى بعد فرار مليشيا الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/486508 ـ الزعتر: من يطالب بإخراج الإمارات من اليمن كمن يطالب بإخراج السعودية https://www.elyamnelaraby.com/486507 ـ مصادر قبلية تكشف عن مصير الشيخ العواضي بعد دخول مليشيا الحوثي ردمان https://www.elyamnelaraby.com/486505 ـ سياسي سعودي: إخوان اليمن لا يهمهم سوى تنفيذ المخطط القطري التركي https://www.elyamnelaraby.com/486497 ـ كاتبة خليجية تُحذر من تواجد تركي في اليمن والجنوب https://www.elyamnelaraby.com/486496

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