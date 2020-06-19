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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبّد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
كبد أبطال الجيش الوطني، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي بعدّتها وأسلحتها إلى كمين محكم في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم القريبة من مفرق الجوف قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات".
وأضاف "أن أبطال الجيش اشتبكوا مع العناصر الحوثية وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأسير، وتمكنوا من استعادة عربات مدرّعة وأطقم وكمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة ،فيما استهدفت مدفعية الجيش نحو 16 طقماً محمّلة بعناصر مسلّحة في سايلة سد المزراه وسد المجاري كانت في طريقها لتعزيز العناصر المحاصرة، وتمكنت من تدميرها بالكامل".
واشار المصدر الى إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية ومعدّات تابعة لها.
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