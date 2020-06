شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهو الشيئ الذي تأكله يومياً ..لاكنه يسرق الفيتامين C من جسمك !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماهو الشيئ الذي تأكله يومياً ..لاكنه يسرق الفيتامين C من جسمك !!



يُعد فيتامين "سي." C من الفيتامينات المعروفة لدى معظم الناس لما يتمتع به من فوائد صحية عديدة، منها تقوية جهاز المناعة وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها والتي تقي من مخاطر معظم أمراض المناعة الذاتية، هذا فضلاً عن فوائده الأخرى كضبط مستويات ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب. ويلجأ الكثيرون حول العالم لتناول هذا الفيتامين بكثافة حالياً لتقوية جهاز المناعة تجنباً للإصابة بفيروس كورونا. ورغم تهافت الناس حول العالم على شراء الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين C وتناول كميات مناسبة منها، إلا أن الجسم في معظم الأحيان لا يستفيد منها على الإطلاق، وذلك بسبب تناول السكر الذي يسرق هذا الفيتامين الهام من خلايا الجسم، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث بوست" المعني بالصحة. ومن المعروف علمياً منذ السبعينيات أن السكر وفيتامينC يدخلان الجسم بنفس الطريقة من خلال مستقبلات Glut-1، ومن هذا المنطلق فعندما نتناول السكر فإنه يدخل إلى خلايانا ويحل محل فيتامين C، علماً أن خلايا الدم البيضاء لدينا تفضل السكر على الفيتامين عندما تسنح لها الفرصة. لذلك يُنصح بتناول الجرعة الموصى بها من فيتامين C يومياً بانتظام، وهي 100 ملغ للبالغين، مع الاتجاه إلى زيادتها حال تناول السكريات حتى يتسنى للجسم الاستفادة من الفيتامين. ولحسن الحظ، فإن فيتامين C قابل للذوبان في الماء مما يعني أنه لا يمكنك تناول جرعة زائدة منه، فأجسامنا ببساطة تتخلص من أي فائض من خلال البول. لكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول كميات كبيرة جداً من فيتامين C مثل الإسهال أو الغثيان، إلا أن الوصول إلى مثل هذه المستويات أمر صعب للغاية. الأطعمة الغنية بفيتامين C وبعيداً عن اللجوء لتناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين C، يمكنكم الاستعانة بالأطعمة الغنية به، وهي: 1-الحمضيات، مثل البرتقال والليمون والغريب فروت 2-الفلفل الحار 3-الجوافة 4-الفلفل 5-الزعتر الطازج 6-السبانخ 7-الكرنب 8-البروكلي 9-فاكهة الكيوي 10-البابايا 11-الفراولة 12-البطاطا الحلوة 13-الطماطم