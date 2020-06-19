شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف عن أبرز الموالين للحوثيون من آل عواض الذين سهلوا سيطرة الحوثيين (الأسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية عن أبرز الموالين للحوثيون ، من آل عواض الذين سهلوا سيطرة الحوثيين على مركز المديرية وعدد من القرى.

وأوضحت المصادر أن أبرز الموالين للحوثيون من آل عواض الذين مكنوا الحوثيين من الاقتحام ، هم: ناصر عبدالقوي المسعدي وعلوي مسعد الحنشلي، وعبدالله أحمد الجمالي، وحسين صالح الراشدي.

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ونوهت المصادر بأن الحوثيون تمكنت من اقتحام المديرية عبر منطقة نجد آل مسعد الذين تواطؤوا مع الحوثيون ، وسقط خلالها شهداء وجرحى من القبائل جراء المواجهات المستمرة منذ فجر الأربعاء ، لا سيما من قبائل آل عواض وحلفائها بني عبد.

ولفتت المصادر إلى أن جميع القبائل المحيطة بالمديرية فتحت مناطقها لعبور للحوثيون إلى ردمان ولغوال عدا قبيلة المجانح (قيفة) التي لم تغدر بهم ورفضت دخول الحوثيين من مناطقهم.

و لا تزال المواجهات مستمرة في مناطق عدة بردمان لليوم الثالث ولم يتم السيطرة عليها كلياً.