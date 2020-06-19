شكرا لمتابعة خبر عن مصدر : الشيخ ياسر العواضي لم يغادر البيضاء وهو يقود الآن معارك ضارية في قانية ضد الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر موثوق إن الشيخ ياسر العواضي لم يغادر محافظة البيضاء، كما أشيع، وأنه لا يزال في منطقة "قانية" التابعة لمحافظة البيضاء يقود هجومًا عكسيًا على جماعة الحوثي.

وأكد المصدر أن سيطرة الحوثيين على "ردمان" لا تعني نهاية المعركة نهائيا، وأن هناك ترتيبات مع الجيش الوطني لإستعادة المديرية قريباً، وقد بدأت التريبات منذ اليوم بشكل فعلي.

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وكانت مصادر محلية أكدت لشبكة أبابيل الاخبارية أن مواقع متعددة في مديرية ردمان وآل عواض تشهد معارك شرسة بين رجال القبائل وجماعة الحوثي ، اليوم الجمعة بعد أن تأكدت الاخبار عن سيطرة الحوثيون على مركز المديرية.

وقال مصدر في المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء في حديث لشبكة أبابيل الإخبارية أن أببطال وأحرار مديرية ردمان والبيضاء أكدو ان الحوثيين هم من بدأوا الحرب بمديرية ردمان لن يكون بأيديهم إنهائها ولن تكون البيضاء آخر حدود المعركة.

إلى ذلك قال سكان محليون لشبكة أبابيل الاخبارية إنه تم تدمير العديد من الآليات ، فيما لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم بمديرية ردمان بآل عواض و مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، بقصف لطيران التحالف.

وأوضح المصدر أن التحاف شن منذ الساعة الاولى من يومنا هذا الجمعة أكثر من ١٥ غارة جوية وما زال الطيران محلق بسماء المنطقة، فيما لا تزال المعارك مستمرة في أكثر من جبهة بالمنطقة.