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عدن - ياسمين التهامي - انقطاع الاتصالات والإنترنت على ثلاث محافظات يمنية !

أعلنت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في ​​العاصمة صنعاء ، انقطاع الاتصلات والانترنت عن أكثر من 15 مديرية في محافظات عمران وصنعاء والجوف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements واتهمت مليشيا الحوثي الإنقلابية التحالف العربي بقصف محطات الاتصالات خلال اليومين الماضيين. وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية ، فإن تعطل محطات شبكة الاتصالات تتطلب وقتا لإصلاحها ، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل التحالف حول هذا الأمر.

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