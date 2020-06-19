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عدن - ياسمين التهامي - الإمارات تسيطر على جزيرة سقطرى بألاتفاق معى السلطات بالرياض .. وتتحدى الشرعية .. تفاصيل طارئة !

سيطرت قوات موالية للإمارات ، الجمعة ، على مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى . وقالت مصادر محلية ان قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات سيطرت على مبنى ديوان المحافظة و مبنى ادارة الأمن ونشرت قواتها في شوارع المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements واضافت المصادر ان قوات الانتقالي اقتحمت المدينة بعد اشتباكات وقصف مع قوات السلطة المحلية الموالية لحكومة هادي . وكانت مصادر سياسية قد قالت في وقت سابق ان السعودية اتفقت مع الإمارات على تسليم الأخيرة ، جزيرة سقطرى اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي ، مقابل ان تسمح الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض .

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