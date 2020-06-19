عدن - ياسمين التهامي - استكمال وصول شحنة الامدادات الطبية المقدمة من مجموعة هائل سعيد لمواجهة كوفيد 19 في اليمن - صور

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements > وصلت اليوم الجمعة 19 يونيو 2020م إلى مطار صنعاء الدولي الدفعة الرابعة والأخيرة من شحنة الامدادات الطبية المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ضمن مساهمتها في جهود المبادرة العالمية لمواجهة كوفيد19 في اليمن (IICY) ، في حين كان قد استقبل مطار عدن الدولي صباح أمس الخميس الموافق 18 يونيو 2020م طائرة شحن كبيرة تحمل الدفعتين الثانية والثالثة من الشحنة معاً، ليتم بذلك وعلى مدى ثلاثة أيام استكمال الدفعات الأربع للشحنة البالغ زنتها حوالي 43 طنا من معدات الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس ومستلزمات وأجهزة الفحص والاختبارات والمعدات الطبية الأخرى.

وفي تصريح للأستاذ نبيل هايل سعيد أنعم ،العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن، ورئيس المبادرة العالمية لمواجهة كوفيد19 في اليمن قال: "إنني سعيد جدا باكتمال وصول الشحنة إلى كل من عدن وصنعاء بنجاح، وأحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ذلك وعلى توفيقه لنا في أداء هذا الواجب الوطني والإنساني والمسئولية المجتمعية التي ليس فيها أي منة أو فضل على الوطن وأبنائه بل المنة والفضل أولا وأخيرا لله تعالى ثم لهذا الوطن الذي نحن جزء منه، مؤكدا أن اكتمال وصول الشحنة لا يعني نهاية الجهود والمبادرات الإنسانية التي ستظل مستمرة ومتواصلة بإذن الله كما هو عهد الناس بحبنا وولائنا لليمن وثقتهم بنا خصوصا في الظروف الصعبة وأوقات الأزمات" .

وأضاف نبيل هائل سعيد "إن استكمال وصول الإمدادات اليوم يؤكد على أن المبادرة العالمية لمواجهة كوفيد19 في اليمن وشركاءها يعززون مبدأ الشراكة المجتمعية ويبرهنون على صدق نواياهم والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم، معربا عن خالص الشكر والتقدير لشركاء المبادرة والمساهمين والداعمين لها ولكل من له يد ومساهمة في تجهيز وإيصال ونقل الشحنة وتوزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية للتخفيف من معاناة الناس، والحد من تفشي الوباء وإنقاذ الأرواح ، و للطواقم الطبية والصحية الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد19 ويقدمون التضحيات من أجل صحة وسلامة وحياة المواطنين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في مايو الماضي عن تقديم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه مبلغ مئتي ألف دولار لتغطية رواتب الطواقم الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية بكل من صنعاء وعدن، وذلك ضمن عمل وشراكة المجموعة مع المنظمة في جهود مواجهة كوفيد19 في اليمن.