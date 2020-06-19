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عدن - ياسمين التهامي - “مقطورة طائشة” تقتل مذيعًا وتقتحم معرض قطع غيار سيارات في القليوبية

تسببت مقطورة سيارة نقل “طائشة” في مصرع المذيع محمد السرسي، مقدم برامج على إحدى القوات الفضائية، اليوم الجمعة، شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements إثر اصطدامها بسيارته أثناء سيره على الطريق الزراعي في القليوبية. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بين سيارة نقل وأخرى ملاكي. انتقل إلى موقع البلاغ لفحصه، المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة، على الطريق الزراعي انفصلت المقطورة، بسبب كسر الوصلة الرابطة بالسيارة “العريش” فأطاحت المقطورة بالسيارة الملاكي التي يقودها “محمد السيد عبد الرحيم” وشهرته محمد السرسي، مقدم برامج بقناة “الحدث اليوم” الفضائية، ثم انحرفت المقطورة لتقتحم معرض قطع غيار سيارات عربات نقل. وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وتهشم المعرض، وجرى التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها، ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ.

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