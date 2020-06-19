شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات لقطات فاضحة للفنان رامز جلال مع ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..والمفاجأة ردة فعل ابو هشيمة .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت قناة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن نشر قناة MBC لقطات فاضحة لياسمين صبري مع رامز جلال من حلقة الفنانة ياسمين صبري في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي "

وكانت الفنانة ”ياسمين صبري“ قد حلت ضيفة في ثاني حلقات برنامج المقالب المثير للجدل ”رامز مجنون رسمي“، والذي يعرض حالًيا علي شاشات الـ MBC الفضائية؛ وقد حازت تلك الحلقة علي أعلي نسب المشاهدات، ولكن بسبب لفظ تفوه به رامز جلال أثناء الحلقة أدي إلي أثارة غضب واستياء ياسمين صبري، مما دفعها لمعاتبته علي ما قاله من خلال مكالمة هاتفية بعد انتهاء عرض الحلقة، وذلك وفق ماكشفته تقارير صحفية.

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حيث صّرح مصدر مقرب من الفنانة أنها عاتبت رامز جلال على تعليق قاله، عندما سألتها الفنانة ”أروى“ متى شعرت بحب تجاه رجل الأعمال المصري ”أحمد أبو هشيمة“، فردت عليها ياسمين قائلة: ”أول مرة شوفته صدفة حبيته، بيبقى شعور كده أن الشخص ده هيكون في حياتك“، وهنا جاء تعليق رامز جلال خلف الكواليس حيث قال ساخراً: ”مش هعتقه وهقلبه“.

وأضاف المصدر أن ياسمين صبري أعترضت علي هذا التعليق مؤكدة أنه يرسخ فكرة ما يتم ترويجه بأن زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة المعروف بنفوذة وبضخامة ثروته، هو زواج مبنى علي المصلحة المادية، وغير مبنى علي الحب، وهنا حاول رامز أن يمتص غضبها ويعتذر مؤكدا بأنه لم يقصد اي إهانة وأن هذه هي طبيعة البرنامج الساخرة.

وُيذكر أن بعد انتهاء عرض الحلقة بساعات قليلة ،حاولت ياسمين صبري أن تُصلح ما أفسدة رامز جلال بتعليقه الساخر، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستجرام“ بصورة مع زوجها أبو هشيمة، وعلقت عليها قائلة: ”وسيد الرجال“، ليتم تفسير الأمر بإنها حاولت إن تصلح ما أفسدته التعليقات المتردده بسبب تلك الحل.