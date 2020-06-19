الكويت تفتتح مخيمًا جديدًا لإيواء النازحين في مأرب 

افتتحت، الجمعية الكويتية للإغاثة مخيما مؤقتا لإيواء النازحين في محافظة (مأرب)، ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ست سنوات.

وقالت (مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية) المنفذة للمشروع في بيان اليوم الجمعة، إن المخيم يحتوي على 200 خيمة بجميع مستلزماتها من فرش وبطانيات وحمامات وصرف صحي وامدادات مياه.

وأضاف البيان ان المخيم الذي افتتح الثلاثاء الماضي سيوفر وجبات جاهزة وخزانات مياه صالحة للشرب وعيادة طبية لمعالجة المرضى لمدة شهر كامل.

وثمن نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد الشجني هذه الوقفة الإنسانية من دولة الكويت التي كانت ولازالت لها السبق في التدخل الانساني لإغاثة النازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في ظل الأزمة القاسية التي يمرون بها.

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وأعرب عن بالغ تقديره لجهود الجمعية الكويتية للإغاثة في تخفيف معاناة اليمنيين وخصوصا النازحين عبر بناء المخيمات النموذجية والمؤقتة وتوفير الخدمات الصحية والمعيشية.

بدورها أشادت مدير مكتب (مؤسسة استجابة) في إقليم (سبأ) نسيبة الغساني في بيان بالدور الاغاثي والانساني النبيل الذي تتبناه دولة الكويت في مساعدة الشعب في مختلف المجالات.

وأشارت إلى الجهود الانسانية والإغاثية الكبيرة والمؤثرة التي تدعمها الجمعية الكويتية للإغاثة لتخفيف معاناة اليمنيين مبينة أن هذا المخيم يأتي امتدادا لمجموعة مشاريع إغاثية كبيرة استفادت منها آلاف الأسر النازحة والمتضررة في مختلف المناطق اليمنية.

