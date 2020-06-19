شكرا لبحثكم عن خبر ثلاث صور .. من داخل منزل الشيخ ياسر العواضي بعد ان سيطر عليه الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمسلحيين تابعين ميليشيا الحوثي قالوا أنها من داخل منزل الشيخ ياسر العواضي بعد السيطرة عليه.

وقالت المصادر أن الصورة للمشرف الحةثي حمود شتان الذي تعرض لكمين من قبائل البيضاء قبل يومين.

وسيطر الحوثيون على مركز ومديرية ردمان آل عواض في البيضاء ومنزل الشيخ ياسر العواضي.

ويحوم الغموض حول مصير الشيخ ياسر العواضي حيث تحدثت بعض المصادر عن وصوله مأرب

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