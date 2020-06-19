شكرا لبحثكم عن خبر فوائد عظيمة للبطيخ الأحمر أبرزها يفقدك 10 كجم في اسبوع والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - يعتبر البطيخ الأحمر والمعروف في بعض المناطق "بالجبس" من أكثر الفواكه المرغوبة في فصل الصيف الحار بسبب كثرة الماء فيه وفوائده الكبيرة بالإضافة لطعمه اللذيذ، فكيف الحال إذا استخدمه الناس كنظام للحمية؟

ويعتمد دايت البطيخ على العناصر الغذائية العديدة الموجودة في هذه الثمار، وقلة السعرات الحرارية بها، واعتبارها مصدرًا طبيعيًا للسكريات، حسب موقع "Live Strong".

تساعد حمية البطيخ على تنقية الجسم من السموم وخسارة الوزن الزائد عند الالتزام بها لمدة أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى، ويعمل على فقدان 10 كغ من وزن الجسم، أي أن الشخص يحصل على 600-800 سعر حراري فقط في اليوم.

وبحسب الموقع الطبي المذكور، يحتوي كل 150 ملغ من البطيخ على 85.8 سعرة حرارية، و0.4 دهون، و39% من حاجة الجسم "لفيتامين سي"، و21.6 غ من الكربوهيدرات، فضلاً عن الماغنسيوم، والحديد، ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم.

وتقي هذه الحمية من أمراض القلب والسرطان والسكري وتلف الخلايا، كما يعمل على تقوية المناعة، وتقليل فرص ارتفاع ضغط الدم.

ولكن لا يُنصح باتباع الحوامل والأطفال وأي شخص يعاني من مشكلة صحية مثل مرضى السكري أو أصحاب أمراض المناعة الذاتية لهذه الحمية.

ولا يجب الاستمرار في اتباع الحمية فترة طويلة، حيث يؤثر سلبًا على صحة أعضاء وأجهزة الجسم على المدى البعيد.