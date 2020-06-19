شكرا لبحثكم عن خبر شباب يمني يبعث برسالة حميمية الى مذيعة قناة اليمن" امل " فماذا كتب فيها؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب الشاب معاذ مدهش طالب المستوى الاول بكلية الادارت جامعة عدن" قسم الصحافة والاعلام" رسالة مفتوحة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجهها الى المذيعة بقناة اليمن امل العامري هذا نصها:

عزيزتي

Amel

لأول مرة تَصدق الاسامي بما يحمله معناها الذاتي، منذ أول وهلة رأيتكِ فيها على قناة اليمن الفضائية أحسست بالأمل وبالحياة، في ذلك الوقت كنت أعيش وسط "صندقة" وأمتلك تلفزيون عادي يملأه غبار الخشب وخيوط العناكب، كنت أقترب من شاشة التلفاز وأمعن حواسي الخمس لأسمعكِ وأراكِ بوضوح،كنت أقف بمحاذاة الشاشة وأضع كلتا يداي على صورتكِ وكأني احتكركِ عن العالم...

كنت انتظر صوتكِ على التلفاز وأنا في حالة يرثى لها! ابتلع كسرة خبز حاف وأتقوى لسماعكِ فأخرج من طور البؤس وانبسط. زوربا اليوناني كان يقدس آلة العزف"السانتوري الخاص به "كما أفعل مع صوتكِ يا أمل. لا أقول هذا لاكسب رضاكِ أو أنال شكرا،وبالرغم أنه ليسعدني ذلك.

من المفترض أن يصبح صوتكِ علاج يباع في المرافق الصحية كعلاج مهدئ للأمراض المعضلة؛ صوتك كفيل لشفاء ذاك المصاب"بالشيزوفرينيا" والذهان..

أجزم أن عمر العمودي كان تحت وطأة السُكر حين تغزل بكريستيان بيسري مذيعة الحدث وتناسى مذيعة بلده أمل، والمضحك أكثر أن صديقه الشاعر سلمان القباتلي رد عليه بنص على لسان كريستيان! من المؤكد أن الشاعر سلمان فكر بكِ عندما قرأ نص صديقه وأراد أن يخبره بمذيعتنا أمل لكنه احتكرك لنفسه كما كنت أفعل أمام شاشة التلفاز.

امرأة ناجحة مثلكِ تستحق بأن تدون أعمال "اسخيليس" كاملة وتكتب باِسم أمل نسبة لكِ؛ ليس عدلا أن يكتب لكِ شاب يعنعن اللغة مثلي أنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب يمني يبعث برسالة حميمية الى مذيعة قناة اليمن" امل " فماذا كتب فيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.