شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أبو علي الحاكم يظهر في منطقة مجاورة لمأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي الحوثي البارز ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة أبو علي الحاكم، اليوم الأربعاء، في محافظة الجوف المجاورة لمأرب (شمال شرق اليمن).

وبثت وكالة سبأ الناطقة باسم الجماعة صورا للحاكم أثناء لقاءه اليوم في محافظة الجوف وفدا من مشائخ الخوخة والمخا الموالين للجماعة وفقاً للوكالة.

ويأتي ظهور الحاكم بعد يوم واحد من إعلان الجماعة السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن) وهو مانفته القوات الحكومية.

وكان الحوثيون دفعوا خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية ضخمة باتجاه معسكر ماس لحسم المعركة والسيطرة على المعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات الاستراتيجية الهامة المدافعة عن مدينة مأرب.

ومطلع مارس الماضي، سيطر الحوثيون على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد انسحاب قوات الجيش من محيطها، إثر معارك ضارية دامت عدة أيام.

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