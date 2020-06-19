شكرا لبحثكم عن خبر تجربة معدل استهلاك المكيف لطاقة السيارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشدة في الصيف إلا أن كثير من قائدي السيارات يتجنبون تشغيل مكيف السيارة لفترة طويلة حتى لا يستهلك كمية كبيرة من الوقود، بالإضافة إلى استهلاك جهد وطاقة السيارة.

وللتحقق بشكل علمي من هذا الاعتقاد السائد، قام خبراء بصحيفة “Which Car” المتخصصة في موضوعات السيارات بإجراء تجربة عملية للوقوف على مدى استهلاك مكيف السيارة من طاقة السيارة، ومدى تأثير المكيف على تسارع السيارة.

وقام الخبراء بإجراء التجربة على سيارة من نوع “مازدا إم إكس-5” بسعة محرك 2 لتر، وبقوة 184 حصانا، حيث تم إيصال السيارة إلى طاقتها القصوى ثلاث مرات دون مكيف هواء، وثلاث مرات أخرى ولكن مع تشغيل مكيف الهواء.

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وكانت نتيجة التجربة مفاجأة للكثير، حيث تبين أن مكيف الهواء يستهلك 2.5 كيلو واط من جهد المحرك أي ما يعادل 2.5% من طاقة السيارة، وهو أمر مقبول جدًا.

وأوضحت هذه التجربة العملية عدم صحة الاعتقاد السائد الذي يجبر قائدي السيارات على إيقاف تشغيل المكيف قبل الوصول إلى سرعات عالية أو في حالات الصعود فوق المرتفعات.

وكشفت التجربة أيضاً عن عدم صحة استهلاك السيارة للوقود بشكل كبير عند تشغيل المكيف مقارنة بغلقه وفتح النوافذ، حيث ثبت أن فتح النوافذ أثناء القيادة يؤدي لزيادة مقاومة جسم السيارة للهواء، وهو ما يسبب زيادة استهلاك الوقود.

مع العلم أن استهلاك المكيف للوقود يتراوح بين 1-2 لتر لكل 100 كيلومتر في المدينة، وينخفض إلى 0.2-0.7 لتر لكل 100 كيلومتر خارج المدينة.