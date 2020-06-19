لواء الاماجد الجنوبي يساند البيضاء في مواجهة الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت وحدات من لواء الأماجد صباح اليوم الجمعة بقيادة اركان لواء الأماجد أحمد الدماني أبو قصي المعارك التي يخوضها الأبطال في جبهة الحازمية في هجوم شرس على الحوثيين في عرقوب العقلة.

حيث شاركت وحدات من لواء الأماجد يقودها الدماني بالأفراد وراجمات الصواريخ وبعض الأسلحة المتوسطة.

وبهذا الصدد قال العميد/ صالح الشاجري قائد لواء الأماجد أن لواء الأماجد شارك أخوانه الأبطال في جبهة الحازمية معاركهم الضارية ضد الحوثيين منذ صباح اليوم وحتى كتابة الخبر.

وأضاف الشاجري : أن المشاركة في قتال الحوثيين يأتي من منطلق الإيمان المطلق لقيادة وأبطال لواء الأماجد أن قتال الحوثيين أينما كانوا واجب ديني ووطني وينبغي على الجميع المشاركة فيه..

وأردف الشاجري : نحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الفئة الباغية الضالة وسنقاتلهم بكل ما أوتينا من قوة وعتاد وبإذن الله أنهم إلى زوال ودمار..

الجدير ذكره أن أبطال لواء الأماجد بقيادة العميد الشاجري يرابطون في المناطق الشرقية الشمالية لمديرية مكيراس بعد ان خاضوا معارك شرسة مع الحوثيين في أواخر أبريل المنصرم..

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