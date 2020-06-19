شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 16 حوثياً وثلاثة من أبناء مأرب خلال مواجهات عنيفة شرقي الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قتل نحو 16 من عناصر جماعة الحوثي، خلال مواجهات عنيفة الخميس مع رجال القبائل والقوات الحكومية في جبهة النضود شرقي محافظة الجوف.

وقالت مصادر إن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية ورجال القبائل من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى في جبهة النضود شرقي الجوف، أسفرت عن مقتل 3 من أبناء القبائل، ونحو 16 من عناصر الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الثلاثة القتلى من القبائل من أبناء قبائل عبيدة محافظة مأرب، وهم: علي صالح عوير العبيدي، وحسن ابن صالح ابن سعداء العبيدي، وحسن ابن محمد ابن علي بجاش العبيدي.

وأضافت المصادر أن المواجهات جاءت بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف أسفرت عن تدمير 3 آليات تابعة لجماعة الحوثي بالقرب من بئر المرازيق شرق الجوف.

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