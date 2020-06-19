شكرا لقرائتكم خبر عن تعثرات مالية تحسم مصير لاعب إنتر ميلان وتُطيح ببرشلونة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسببت الأزمة المالية الحالية في إضاعة فرصة جديدة من نادي برشلونة، بعد فشل صفقته لضم لاعب انتر ميلان الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز.
وحسمت التعثرات المالية مصير اللاعب، حيث قرر إنتر ميلان التجديد للاعب بعد أن أصبح لاوتارو مارتينيز يبدو بعيدا عن الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل.
وجعلت الأزمة المالية برشلونة غير قادر على الوفاء بمطالب إنتر ميلان المالية؛ لذلك تستعد إدارة النادي الإيطالي بالفعل لتقديم عرض مالي جديد لنجمها لاوتارو مارتينيز، الذي يضعه برشلونة بوصفه البديل المثالي للأوروغواياني لويس سواريز، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، وينتهي عقده مع البلوغرانا صيف العام 2021.
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