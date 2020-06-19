السلطة المحلية في البيضاء تعلن نهاية الفتنة التي قادها المدعو العواضي ومصادر تكشف عن مصيره

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، اليوم الجمعة، عودة الأمن والإستقرار إلى مديرية ردمان، عقب انهاء الفتنة والتصدي للعملاء الذين نفذوا أعمالا تخريبية بقيادة المدعو ياسر العواضي.

وأكدت السلطة المحلية بمديرية ردمان ، أن العواضي نفذ أعمالا تخريبية مع مرتزقة وتكفيريين جرى استقدامهم من خارج المديرية والمحافظة، ناهيك عن حصولهم على السلاح بدعم من دول العدوان لإحداث الفتنة.

وعبر محلي ردمان عن شكره وتقديره للحكماء في المحافظة عامة والمديرية خاصة من مشائخ ووجهاء وأبناء المحافظة الذين كان لهم الدور المسؤول في سرعة حسم الموقف، مهيباً بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا دائما محل الاستجابة لنداء الواجب الديني والدفاع عن الوطن .

وجددت السلطة المحلية تأكيدها أن البيضاء محافظةٌ لن تقبل أو تتقبل أي خيانة، مؤكدين انها كانت وستبقى تخوض إلى جانب باقي الشعب معركة الحرية والاستقلال ضد العدوان الامريكي السعودي الاماراتي وادواته.

وفي سياق متصل قالت مصادر خاصة لموقع “الخليج 365” أن مصير المدعو العواضي ما يزال مجهولاً، مشيرة الى أن الانباء الأولية تشير الى فراره الى محافظة مأرب، في حين تتحدث انباء اخرى عن فرار الى مديرية بيحان شبوة.