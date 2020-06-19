شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قوات الانتقالي توافق على طلب المحافظ محروس وتعطيه الامان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في محافظة سقطرى ان المحافظ رمزي محروس طلب الأمان من القوات الجنوبية عقب دخول القوات الجنوبية والامن الجنوبي اليوم عاصمة المحافظة والسيطرة على مبنى ادارة المحافظة وادارة الامن العام والميناء والمواقع الحيوية في العاصمة.

وافادت المصادر ان القوات الجنوبية تلقت طلب المحافظ رمزي محروس واعطته الأمان ، واكدت حرصها على سلامة كل مواطن سقطري وانها لم تقوم بنشر قواتها في العاصمة وبسط سيطرتها على العاصمة حديبو للإنتقام من احد او لتصفية حسابات قديمة مع اي جهة كانت وانما جأت للقيام بواجبها بتأمين المحافظة وحفظ أمنها واستقرارها وحماية ابناء سقطرى.

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الى ذلك فقد بسطت القوات الجنوبية سيطرتها على كافة مفاصل العاصمة سقطرى وسط بهجة وفرحة كبيرة من ابناء العاصمة حديبو بدخول القوات الجنوبية واستعادة العاصمة من ايدي العصابات المسلحة التابعة لحزب الاصلاح التي حولت العاصمة حديبو الى ثكنة للعصابات الاجرامية المسلحة وحرمت ابناء المحافظة من الطابع المسالم والتعايش الذي كان مألوفاً عن جزيرة سقطرى وعن ابنائها على مر التاريخ.