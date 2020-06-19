شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد قائد عسكري بارز في الجيش الوطني و3 ضباط في المعارك الأخيرة ضد الحوثيون (أسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد أحد قيادات الجيش الوطني و3 ضباط في المعارك الأخيرة التي يخوضها الجيش الوطني في جبهات نهم ومأرب ضد جماعة الحوثي .

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني، أنه القوات المسلحة شيعت أمس الخميس في مدينة مأرب، جثمان العميد الركن حميد بن منصور القائفي، مستشار قائد العمليات المشتركة (بوزارة الدفاع).

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وأضاف أنه تم تشييع جثامين الرائد عبد الفتاح أبو راس، والملازم بلال محمد جابر، والملازم صلاح حميد.

وأشار أن الأربعة استشهدوا في معارك استكمال تحرير الوطن من جماعة الحوثي.

ويخوض الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد جماعة الحوثي ي في جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء وجبهات محافظة مأرب،ـ ضد جماعة الحوثي، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من الحوثيين.

وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية لليوم السبابع على التوالي معاركها ضد جماعة الحوثي في جبهات مديرية نهم ومأرب، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف الحوثيون.