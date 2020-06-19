شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على القمباعي اليمني والتشابه بينه وبين تيجان ملكات بريطانيا وفرنسا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كان التشبيك أو ( القمباعي ) هو الدارج قبل ظهور التاج الصنعاني في القرن الثامن عشر ونجد تشابه بينه وبين تيجان الملكات والأميرات في بريطانيا وفرنسا في تلك الفترة، وظهر التاج بين أسرمحدودة في صنعاء.

أما المعتاد ان العروسة تلبس التشبيك يوم الزفاف ويوم الثالث ويوم السابع عصبة.

مع بداية عام 1965 في مطلع القرن التاسع عشر حل التاج الصنعاني بشكل كامل محل التشبيك في يوم الزفاف ويوم الثالث مع فستان الزفاف الأبيض وهذا من تأثر الحضارات ببعضها.

وكان التاج الصنعاني من الذهب الخالص مطعم ببعض الأحجار الكريمة كان يشتغله الصائغ عبدالحفيظ في محله الذي كان في باب السبح قريب من مسجد النهرين.

وكان يتم إضافة الشبك له والطرحة، وكان فستان الزفاف طويل بدون ذيل وبأكمام طويلة.

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وفي بداية 1967 ظهر فستان الزفاف بذيل طويل يصل إلى 6 أمتار.

وتأثرت تسريحة العروس الصنعانية بأميرات أوروبا حيث يظهر الشعر ملفوف طبقات على جانب الوجة، أهل الروضة ظلوا متمسكين بالتشبيك حتى 1965 حتى اختفى تماماً.

ويتم تشبيك العروسة في أكثر من مناسبة بالزنين المذهبات وذات اللون الأبيض. . د. عناية أبو طالب . حقوق النشر محفوظة