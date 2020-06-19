شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. الجيش يناشد الصليب الأحمر لانتشال جثث الحوثي شرق صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جدد الجيش اليمني مناشدته للصليب الأحمر الدولي للقيام بانتشال جثث قتلى ميليشيات الحوثي الانقلابية المنتشرة في شعاب ووديان مديرية نهم شرق صنعاء.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، مساء الأربعاء، أن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، مؤكدا القضاء على عناصر ميليشيات الحوثي، التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهات القتالية.

و أكد مجلي، في بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بدقة عالية وكفاءة قتالية مواقع ومعدات وأسلحة العدو.

ولفت إلى أن المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال هذ الأسبوع الماضي أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات، مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر الميليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشاد الناطق باسم الجيش اليمني، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



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