قائد ألوية العمالقة يعود إلى جبهة الساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاد قائد قوات ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن ابو زرعة المحرمي الى جبهة الساحل الغربي قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سفره منذ إعلان الهدنة الأممية في محافظة الحديدة نهاية العام 2018م. وتمثل عودة القائد ابو زرعة المحرمي بشارة لعودة الأنتصارات التي كانت تحققها ألوية العمالقة بقيادته في الساحل الغربي قبل إعلان الهدنة الأممية.

يذكر أن القائد ابو زرعة المحرمي هو قائد معارك تحرير الساحل الغربي ومؤسس ألوية العمالقة والتي مثلت رأس الحربة في تحرير الساحل الغربي التي انطلقت من باب المندب وصولا الى مدينة الحديدة.

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