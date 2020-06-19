شكرا لبحثكم عن خبر «كاواساكي» مرض جديد امتداد لـ«كورونا» يصيب الأطفال وهذه أعراضه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت الجزائر أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في المستشفى الجامعي في باتنة.



وقالت الدكتورة سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، لصحيفة النهار الجزائرية، إن الأمر يتعلق بطفل عمره نحو 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.



وكاواساكي هو امتداد لفيروس «كورونا» ويصيب الأطفال، ويُعرف أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، حيث يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وتتورم الأوعية الدموية ما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم)، ويمكن أن يسبب المرض تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب، وفي الحالات الأقل احتمالا، يمكن أن يحدث نزيف داخلي عندما ينفجر تمدد الأوعية الدموية.



وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يكون مصابا بالمرض. ومنها: تورم الغدد في الرقبة، وطفح جلدي، والشفاه الجافة والمتشققة، واحمرار العيون، واحمرار أصابع اليدين والقدمين، ودرجة حرارة عالية تستمر لأكثر من 5 أيام.