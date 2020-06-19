شكرا لبحثكم عن خبر في تصريح مقلق.. الحوثي يعلن تنصله من أي كارثة تحصل في خزان صافر الذي تصيدر عليه الجماعة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي إن جماعته تخلي مسؤوليتها عن أي تسرب في خزان صافر.
وفي تغريدة له على حسابه بتويتر قال الحوثي ندعوا إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي.
وأضاف أن أي نتيجة كارثية تحصل فإنهم سيحملون المسرولية الكاملة أمريكا والسعودية والتحالف بسبب ما أسماه الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم.
وحذرت الحكومة والسعودية وبريطانيا وأمريكا في وقت سابق من كارثة وشيكة في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي.
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