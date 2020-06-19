شكرا لبحثكم عن خبر بإسناد قوة الدعم الأمني بأمن عدن .. شرطة القاهرة تتمكن من استعادة أطقم عسكرية تم سرقتها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت شرطة القاهرة بقيادة الرائد طارق الحاج وبإسناد قوة الدعم الأمني طوارئ امن عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي من استعادة عدد إثنين أطقم تابعة للشرطة العسكرية تم سرقتها.

وفي تفاصيل العملية وبعد استلام البلاغ عن الحادث وبحسب توجيهات قيادة الشرطة تحرك فريق البحث والتحري في القسم من القيام بعملية تحري واسعة اسفرت عن جمع عدد من المعلومات والتي استطعت من خلالها الكشف تواجد مكان الأطقم المنهوبة في المدينة الخضراء وتحركت على فوار قوة من القسم وبإسناد قوات الدعم الأمني ومداهمة المكان الذي يتواجد فيها الأطقم.

و بحسب تصريح قائد شرطة القاهرة بأنه جاري ملاحقة افراد العصابة وسوف يتم إحالتهم للقضاء لينالوا العقاب المناسب وان شرطة القاهرة لاتسمح لمن تسول له نفسة زعزعة الأمن والسكينة العامة وان قوات أمن عدن بقيادة لواء شلال شائع والعقيد محمد حسين الخيلي تعمل بانسجام تام وتعاون امني كبير جدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بإسناد قوة الدعم الأمني بأمن عدن .. شرطة القاهرة تتمكن من استعادة أطقم عسكرية تم سرقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.