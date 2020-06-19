شكرا لبحثكم عن خبر الجوف .. الجيش يحقق انتصارات شرق الحزم وصيد ثمين من المليشيات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية وميدانية، أن قوات الجيش الوطني حققت الخميس، تقدما واسعا شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق جديدة شرق الحزم، و استعادة عدد من الآليات العسكرية من قبضة المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران.

وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت اكثر من سبع غارات على تجمعات للحوثيين شرق مديرية الحزم ، وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر قيادي حوثي بارز يحمل برتبة عقيد المسؤول عن مربع اللبنات والاقشع والندر مع أفراده ، شرق مديرية الحزم.