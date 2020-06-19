سقطرى تطرد الإخوان.. هشتاج يكتسح تويتر بعد تطهير الأرخبيل من الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

الخليج 365 ـ خاص:

تفاعل عدد كبير من المغردين اليمنيين مع هشتاج #سقطرى_تطرد_الإخوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وجاء هذا التفاعل بعد أن تمكنت قوات الانتقالي بمساعدة أبناء الجزيرة من طرد مليشيا الإخوان من عاصمة المحافظة.

ونشر الصحافي صلاح بن لغبر مقطع فيديو يظهر احتفالات أبناء #سقطرى بتحرير الجزيرة ووأد المشروع الإخواني القطري - التركي في الارخبيل.

وكتب القيادي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، عبر حسابه على موقع تويتر: هددوا بالأمس بالتدخل التركي فجاءهم الرد عاجلا بأن سقطرى جنوبية عربية.

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من جهته، أكد سالم ثابت العولقي، عضو رئاسة هيئة الانتقالي أن القوات الجنوبية تطهر إدارة المرور بحديبو ومركز الشامل من قناصة تابعين لمليشيات حزب الإصلاح "فرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن" وتفرض حصارا مطبقا من جميع الاتجاهات على معسكر القوات الخاصة آخر معاقل مليشيا الإخوان المسلمين بحديبو سقطرى.

وكتب وضاح بن عطية: تقول لهم من حق أبناء سقطرى يحررون جزيرتهم من عملاء تركيا وعيب عليكم تتركون الحوثي يفجر بيت الشيخ العواضي بردمان. يقولون شوف الجزيرة.

المحامي يحيى غالب : سقطرى قالت كلمتها أمام التاريخ اليوم.. سقطرى حسمت خيارها أمام محاولات التهامها وغزوها واخضاعها لمشاريع الغزاة الجدد من خارج العصر،

وتابع: سقطرى بشرفائها قالوا لن نكون إلا ضد الإرهاب والغلو ومشاريع التطرف.. مبروك للجنوب سقطرى بانتصاراتها

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