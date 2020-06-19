شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يطالب القوات الجنوبية بملاحقة عناصر قطر وتركيا بسقطرى وتجريدهم من الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، اليوم الجمعة، القوات المسلحة الجنوبية، بملاحقة عناصر قطر وتركيا في سقطرى وتجريدهم من الأسلحة.

Advertisements

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":على القوات المسلحة الجنوبية في سقطرى ملاحقة عناصر قطر وتركيا بقيادة محروس الإخونجي حتى يتم تجريدهم من سلاحهم".

وأضاف:"كفاية كل شهر مشاكل من جديد واقلاق السكينة العامة في سقطرى".