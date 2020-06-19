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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي يطالب القوات الجنوبية بملاحقة عناصر قطر وتركيا بسقطرى وتجريدهم من الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
طالب الناشط السياسي ربيع بن مقلم الخليفي، اليوم الجمعة، القوات المسلحة الجنوبية، بملاحقة عناصر قطر وتركيا في سقطرى وتجريدهم من الأسلحة.
وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":على القوات المسلحة الجنوبية في سقطرى ملاحقة عناصر قطر وتركيا بقيادة محروس الإخونجي حتى يتم تجريدهم من سلاحهم".
وأضاف:"كفاية كل شهر مشاكل من جديد واقلاق السكينة العامة في سقطرى".
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