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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 21 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بالجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020
الخليج 365 ـ الجوف
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 19/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن التحالف شن نحو 21 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في معسكر اللبنات بمديرية الحزم، عاصمة المحافظة، وفي مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا الحوثي جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المحافظة.
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