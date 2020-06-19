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قوات المجلس الانتقالي تبسط سيطرتها على عاصمة سقطرى بعد فرار مليشيا الإخوان

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اليمن العربي ـ سقطرى 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

قوات المجلس الانتقالي تبسط سيطرتها على عاصمة سقطرى بعد فرار مليشيا الإخوان

الخليج 365 ـ سقطرى

تمكنت قوات المجلس الانتقالي من طرد مليشيا الإخوان من معظم مناطق مدينة حديبو عاصمة سقطرى.

 

وقالت مصادر محلية إن قوات الانتقالي استلمت مبنى المحافظة، وإدارة الأمن، إضافة إلى مبنى السلطة المحلية في المدينة، وذلك بعد فرار مليشيا الإخوان منها.

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كما سيطرت قوات الانتقالي على المرور ومرافق حكومية أخرى في الجزيرة.

 

تفاصيل أوفى لاحقا..

 

 

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