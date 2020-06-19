شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: من يطالب بإخراج الإمارات من اليمن كمن يطالب بإخراج السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتبر، إن من يطالب بإخراج الإمارات من #اليمن كمن يطالب بإخراج #السعودية. وأضاف، عبر حسابه على تويتر: أن هذه الدعوات دعوات خبيثة هدفها الرئيسي هو تفكيك التحالف العربي، وضرب المشروع العربي في اليمن. وتابع: ستبقى الرياض وأبوظبي يد واحدة لاستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على عروبتها.

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