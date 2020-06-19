شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر قبلية تكشف عن مصير الشيخ العواضي بعد دخول مليشيا الحوثي ردمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء

أكد مصدر قبلي أن الشيخ ياسر العواضي لم يغادر محافظة البيضاء، لا يزال في منطقة "قانية". واضاف أن سيطرة الحوثيين على "ردمان" لا تعني نهاية المعركة نهائيا، وهناك ترتيبات لاستعادة المديرية قريبا. وكانت مواجهات "ردمان" أسفرت عن 13 قتيلا و28 إصابة في صفوف القبائل، فيما قتل وجرح العشرات من الحوثيين. وتعرض (محمد) الشقيق الأكبر لياسر العواضي للأسر من جانب الحوثيين أثناء المواجهات.. ومحمد العواضي هو شخصية قبلية ويشغل منصب مدير عام مديرية ردمان.

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