شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا دخل مرحلة جديدة وخطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إحتمالية ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم تسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

Advertisements

وأضاف أن قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأمريكيتين، مشيرا إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وأردف: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة.. يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكا، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره".

وسجلت عدد الحالات في العالم حتى الآن 8520761 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" على الأقل، بما في ذلك 454625 حالة وفاة و4186434 حالة شفاء.