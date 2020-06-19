اخبار الخليج / اخبار اليمن

العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر على القاضي الإيراني الهارب غلام رضا منصوري، مقتولًا أمام فندق يقيم فيه برومانيا، وذلك اليوم الجمعة.

 

 

Advertisements

وكشفت إذاعة "فردا" الأمريكية الناطقة بالفارسية، أن القاضي متهم بالفساد المالي، وكان قد تم الإفراج عنه مؤقتاً وتحت شروط بموجب أمر من المحكمة الرومانية.

 

وأكدت أن القاضي تم إلقاءه من نافذة مقر إقامته، وقد توفي على الفور، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في سبب الوفاة وفيما إذا كان الرجل قد ألقي به من النافذة أو قام بالانتحار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا