شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر على القاضي الإيراني الهارب غلام رضا منصوري، مقتولًا أمام فندق يقيم فيه برومانيا، وذلك اليوم الجمعة.

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وكشفت إذاعة "فردا" الأمريكية الناطقة بالفارسية، أن القاضي متهم بالفساد المالي، وكان قد تم الإفراج عنه مؤقتاً وتحت شروط بموجب أمر من المحكمة الرومانية.

وأكدت أن القاضي تم إلقاءه من نافذة مقر إقامته، وقد توفي على الفور، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في سبب الوفاة وفيما إذا كان الرجل قد ألقي به من النافذة أو قام بالانتحار.