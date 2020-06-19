شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عُثر على القاضي الإيراني الهارب غلام رضا منصوري، مقتولًا أمام فندق يقيم فيه برومانيا، وذلك اليوم الجمعة.
وكشفت إذاعة "فردا" الأمريكية الناطقة بالفارسية، أن القاضي متهم بالفساد المالي، وكان قد تم الإفراج عنه مؤقتاً وتحت شروط بموجب أمر من المحكمة الرومانية.
وأكدت أن القاضي تم إلقاءه من نافذة مقر إقامته، وقد توفي على الفور، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في سبب الوفاة وفيما إذا كان الرجل قد ألقي به من النافذة أو قام بالانتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على قاضي إيراني هارب مقتولاً في رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.