شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي: سد النهضة يهدد بفناء السودان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء سودانين من عدة مخاطر يمكن أن تحدث حال انهيار سد النهضة في أثيوبيا.
وأوضح الخبراء أن السد مهدد بالانهيار بنسبة 50% ، مؤكدين أن هذا الأمر خطير وقد يتسبب في فناء السودان.
وأكد أحمد المفتي، المسؤول السابق بالجنة الرسمية السودانية حول سد النهضة، أن السد يهدد أمن بلاده المائي، ويعرضه حال الانهيار للغرق.
وشدد المفتي على ضرورة أن يضع السودان سيناريوهات لحمايته من المخاطر التى يمكن أن تحدث له بسبب السد.
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