شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : الجوازات تصدر توضيحاً هاماً حول تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأكدت الجوازات السعودية –وفقا لصحيفة عكاظ- أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك في ردها عبر حسابها على سؤال فيما لو كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج والعودة