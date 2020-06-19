شكرا لقرائتكم خبر عن {شاهد الصور}...لحظة اقتحام منزل الشيخ ياسر العواضي..تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمسلحيين تابعين الحوثي قالوا أنها من داخل منزل الشيخ ياسر العواضي بعد السيطرة عليه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت المصادر أن الصورة للمشرف الحوثي حمود شتان الذي تعرض لكمين من قبائل البيضاء قبل يومين. وسيطر الحوثيون على مركز ومديرية ردمان آل عواض في البيضاء ومنزل الشيخ ياسر العواضي. ويحوم الغموض حول مصير الشيخ ياسر العواضي حيث تحدثت بعض المصادر عن وصوله مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر {شاهد الصور}...لحظة اقتحام منزل الشيخ ياسر العواضي..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.